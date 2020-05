Getafe, l’abbonamento 2019/20 sarà valido anche nel 2020/21 (Di venerdì 8 maggio 2020) Iniziativa interessante da parte del Getafe, club che milita nella Liga spagnola e avversario dell’Inter negli ottavi di finale della UEFA Europa League. Per venire incontro ai suoi tifosi, la società ha deciso di rendere valido l’abbonamento 2019/20 anche per la prossima stagione. «Informiamo tutti i nostri abbonati che, come misura per compensare i danni … L'articolo Getafe, l’abbonamento 2019/20 sarà valido anche nel 2020/21 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Il Getafe : un anno gratis per chi rinnova l’abbonamento. “È populismo - il Barcellona non può farlo” (Di venerdì 8 maggio 2020) Iniziativa interessante da parte del, club che milita nella Liga spagnola e avversario dell’Inter negli ottavi di finale della UEFA Europa League. Per venire incontro ai suoi tifosi, la società ha deciso di renderel’abbonamento/20per la prossima stagione. «Informiamo tutti i nostri abbonati che, come misura per compensare i danni … L'articolo, l’abbonamento/20 sarànel/21 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

CalcioFinanza : #Getafe, l’abbonamento 2019/20 sarà valido anche per la prossima stagione - zazoomblog : Il Getafe: un anno gratis per chi rinnova l’abbonamento. “È populismo il Barcellona non può farlo” - #Getafe:… - napolista : Il Getafe: un anno gratis per chi rinnova l’abbonamento. “È populismo, il Barcellona non può farlo” Il quotidiano… - MusticaG : Il #Getafe, se mai nella prossima stagione si giocherà a porte aperte, ha deciso di regalare l'abbonamento a chi è… - FcInterNewsit : Getafe, regalo ai tifosi: abbonamento gratis a chi rinnova -

Ultime Notizie dalla rete : Getafe l’abbonamento Coronavirus, gli aggiornamenti in Italia e nel mondo. Chiusi i negozi e bar in Italia Corriere della Sera