Facebook cambia veste grafica alla homepage: più veloce e con il dark mode (Di venerdì 8 maggio 2020) Dopo mesi di attesa, Facebook annuncia una nuova versione desktop che verrà progressivamente resa disponibile a tutti gli utenti. Più veloce e più facile da usare, la nuova homepage è pensata anche per affaticare meno la vista grazie alla modalità dark mode. L'arrivo di questo restyling è una delle novità più grandi che vanno a toccare la schermata principale del social network fin dai tempi dell'introduzione del newsfeed e sancisce un nuovo punto di partenza per lo sviluppo dei prossimi anni. E non è un caso che il lancio della nuova piattaforma sia avvenuto proprio adesso: il gruppo di Menlo Park sta lavorando sodo per rispondere colpo su colpo ai propri competitor e per rimanere sulla cresta dell'onda con tantissime novità. Così, dopo gli Avatar, le Rooms e l'ampliamento a 8 partecipanti delle videochiamate ... Leggi su gqitalia Lo sfondo del profilo Facebook potrebbe cambiare in base alla foto copertina

Facebook ha annunciato molte novità per la sua versione desktop. Un'interfaccia semplificata che grazie a font più grandi e a un layout meno confuso permette di velocizzare l'utilizzo e il caricamento ...

Nuova rivoluzione grafica in casa Facebook. Il social più popolare al mondo cambia stavolta la sua pagina web, la prima che abbiamo conosciuto 16 anni e che si è via via rinnovata nel corso del tempo.

