Estate 2020, le ipotesi per ripartire: contapersone e distanza tra ombrelloni (Di venerdì 8 maggio 2020) Le agognate vacanze stanno per arrivare, ma una grande paura ci accomuna: come sarà possibile andare al mare mantenendo le distanze? Le ipotesi al vaglio Come si andrà al mare nel 2020? (foto Pixabay)L’Italia è entrata in piena Fase due e il peggio sembra essere passato. Le attività iniziano a riaprire, gli operai tornano sui cantieri e le persone escono con più tranquillità seppur indossando mascherine e guanti. L’emergenza Coronavirus ha lasciato uno strascico di incertezza in diversi settori, ma quello che negli ultimi giorni sta facendo parecchio discutere è il settore balneare. Al vaglio degli studiosi ci sono diverse possibilità su come poter andare al mare e in spiaggia mantenendo le distanze sociali per la nostra sicurezza e quella di tutti coloro che ci circondano. In spiaggia si sta sotto gli ... Leggi su chenews Estate 2020 : ecco da quando potremo andare in vacanza

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : per l’estate 2020 rischiano il posto quasi 500mila stagionali

1990-2020 : 30 anni fa le «notti magiche» dei Mondiali di Italia ‘90. Ascolti - curiosità - volti e programmi di quella storica «estate italiana»/1 (Di venerdì 8 maggio 2020) Le agognate vacanze stanno per arrivare, ma una grande paura ci accomuna: come sarà possibile andare al mare mantenendo le distanze? Leal vaglio Come si andrà al mare nel? (foto Pixabay)L’Italia è entrata in piena Fase due e il peggio sembra essere passato. Le attività iniziano a riaprire, gli operai tornano sui cantieri e le persone escono con più tranquillità seppur indossando mascherine e guanti. L’emergenza Coronavirus ha lasciato uno strascico di incertezza in diversi settori, ma quello che negli ultimi giorni sta facendo parecchio discutere è il settore balneare. Al vaglio degli studiosi ci sono diverse possibilità su come poter andare al mare e in spiaggia mantenendo le distanze sociali per la nostra sicurezza e quella di tutti coloro che ci circondano. In spiaggia si sta sotto gli ...

LaStampa : Preferisco saltare l’estate, piuttosto che riaprire senza poter garantire ai miei ospiti l’esperienza di tranquilli… - repubblica : Oggi su Rep: ?? L’estate da salvare [di Cristina Nadotti] - vogue_italia : Con mascherina per uscire e senza per stare in casa, ecco il look di Dakota Johnson con maxi abito bianco ??… - UscIta2020 : 'Sarà un'estate disastrosa'. Il Gargano lasciato solo e Peschici con pochi spazi. Il pizzaiolo Vecera: 'Colpo micid… - tvprato : Montemurlo Estate, non è tutto perduto: “Pronte soluzioni per coniugare arte e sicurezza” FOTO -