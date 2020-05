“De Laurentiis mi chiama ogni tre giorni”, ma il Napoli smentisce: “Non sa chi sia il presidente del Getafe” (Di venerdì 8 maggio 2020) “De Laurentiis mi chiama ogni tre giorni. Il nostro obiettivo ad oggi resta però quello di non vendere nessuno. E spero che in Spagna non venga consentito a chi ha fatto ricorso all’Erte di ingaggiare calciatori: ci manca solo che chi ha usato l’Erte prenda un nostro giocatore a 20 milioni, non avrebbe senso”. Aveva detto questo, a ‘Marca’, il presidente del Getafe Angel Torres in merito ad un presunto interesse del club azzurro per il calciatore Cucurella. Niente di vero, ed è la stessa società partenopea a smentirlo attraverso una nota ufficiale: “In tema di Fake News (non ci stancheremo mai di dare battaglia alla manipolazione dell’informazione), leggiamo che il Napoli sarebbe fortemente interessato a Cucurella e che, addirittura, il presidente De Laurentiis chiamerebbe il presidente del Getafe ‘ogni tre ... Leggi su calcioweb.eu Grassani : “De Laurentiis lungimirante - assume la posizione più propositiva e attinente alla realtà”

