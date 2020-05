5 verbali al parco del Mercatello | Napoli | “Non sono del tutto soddisfatto”

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Questa serastato aldelcon l’Assessore Angelo Caramanno.stati elevati 5. “Purtroppo non posso dirmi delsoddisfatto: qualche assembramento e qualche violazione di troppo dell’obbligo della mascherina. La fase 2 è una fase delicatissima e non significa che il problema è risolto. Dobbiamo essere prudentissimi e rispettosi della nostra e dell’altrui salute. Rispettare le semplici regole prudenziali – dice il sindaco di Salerno Vincenzo– significa avere rispetto del lavoro di tanti cittadini, di tanti operatori commerciali, mercatali, artigiani che aspettano di riprendere le loro attività. Avere rispetto di tanti medici, infermieri e operatori sanitari che hanno rischiato la vita è taloracaduti per curare e ...

tvoggi : SALERNO: CONTROLLI AL PARCO MERCATELLO, ELEVATI 5 VERBALI. IL MONITO DEL SINDACO NAPOLI Questa sera sono stato al p… - aSalerno_it : #salerno Salerno, rabbia del sindaco al Parco del Mercatello: 'Qualche assembramento, elevati 5 verbali' -

Ultime Notizie dalla rete : verbali parco

SeiTV

Giro perlustrativo in città del Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli per monitorare l’andamento della Fase 2. “Questa sera sono stato al parco del Mercatello con l’Assessore Angelo Caramanno. Sono stat ...I cittadini, nel complesso, si stanno comportando bene e lo si vede dalla riduzione dei verbali: ma non tutti lo fanno. Il comune, così come in altre città d’Italia, ha concesso la possibilità di torn ...