Riapertura delle scuole: classi “a turno” e obbligo di mascherine, si studia il protocollo di sicurezza (Di giovedì 7 maggio 2020) I sindacati hanno sottoposto al ministero dell’Istruzione un protocollo che riguarda la scuola e il rientro a settembre in tutta sicurezza. Come riporta il Corriere della Sera, questi che verranno elencati sono i vari punti chiave da adottare per evitare assembramenti e mantenere tutte le distanze. Rientro a scuola, come sarà Innanzitutto, le mascherine dovranno essere indossate in classe e nei corridoi da tutti gli adulti, mentre per gli studenti l’obbligo del dispositivo di protezione sarà da valutare cercando di tenere in considerazione anche le norme che riguardano i minori. Gli ingressi delle persone esterne dovranno essere ridotti quanto più possibile e tutti dovranno sottoporsi alla misurazione della febbre. Alunni “a turno” Le classi dovranno entrare scaglionate, ogni 15 minuti, e se possibile l’entrata e ... Leggi su ilcorrieredellacitta Messa e celebrazioni religiose : ecco il protocollo per la riapertura delle Chiese dal 18 maggio

Messa e celebrazioni religiose : ecco il protocollo per la riapertura delle Chiese

Coronavirus - cosa può dire la scienza sulla riapertura delle scuole (Di giovedì 7 maggio 2020) I sindacati hanno sottoposto al ministero dell’Istruzione un protocollo che riguarda la scuola e il rientro a settembre in tutta sicurezza. Come riporta il Corriere della Sera, questi che verranno elencati sono i vari punti chiave da adottare per evitare assembramenti e mantenere tutte le distanze. Rientro a scuola, come sarà Innanzitutto, ledovranno essere indossate in classe e nei corridoi da tutti gli adulti, mentre per gli studenti l’del dispositivo di protezione sarà da valutare cercando di tenere in considerazione anche le norme che riguardano i minori. Gli ingressipersone esterne dovranno essere ridotti quanto più possibile e tutti dovranno sottoporsi alla misurazione della febbre. Alunni “a turno” Ledovranno entrare scaglionate, ogni 15 minuti, e se possibile l’entrata e ...

Assolombarda : Con la riapertura delle attività affrontiamo una nuova #normalità, in cui ciascuno può fare la differenza. Muoviamo… - capuanogio : #Malagò: '#SerieA? Non metto bocca su una questione politica. Il mio comportamento è laico' #Spadafora: 'Al lavoro… - matarkik : @LegaSalvini Lo stesso cdx che ha votato contro la riapertura delle chiese? Dovete sostituire il vs dio,patria e fa… - iccassivuci : Oh! ora abbiamo finalmente la data per la riapertura delle chiese per la messa....e i teatri???? Per me quello é un… - erreduedidue : RT @ksnt63: Ieri COSÌ E oggi votano CONTRO #CEI e riapertura delle #messe Non aprire la porta di quella Chiesa ?? #cineMorisi -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura delle Coronavirus, cosa può dire la scienza sulla riapertura delle scuole Wired.it Trasporto pubblico fase 2: misure contenitive Covid-19 adottate per il settore

Della fase 2, uno degli aspetti più delicati riguarda la ripresa del pendolarismo e l’adozione di misure atte al contenimento della diffusione del contagio Covid-19 nell’utilizzo del trasporto pubblic ...

Coronavirus, San Martino Genova: nessun decesso nelle ultime 24 ore, è la prima volta da inizio emergenza. “Segnale di speranza per il futuro”

Per la prima volta dopo esattamente 60 giorni dall’inizio dell’epidemia, nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi da covid-19. Lo rende noto la direzione sanitaria dell’ospedale San Marti ...

Della fase 2, uno degli aspetti più delicati riguarda la ripresa del pendolarismo e l’adozione di misure atte al contenimento della diffusione del contagio Covid-19 nell’utilizzo del trasporto pubblic ...Per la prima volta dopo esattamente 60 giorni dall’inizio dell’epidemia, nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi da covid-19. Lo rende noto la direzione sanitaria dell’ospedale San Marti ...