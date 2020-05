Previsioni Meteo | la tendenza per la seconda metà di maggio | prospettive più instabili

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 8 maggio 2020)– Per lasettimana di, si avrà sostanzialmente un’Italia divisa in due con flusso instabile, piogge diffuse, anche temporali e clima mediamente nella norma o temporaneamente anche più fresco sulle regioni settentrionali; qualche locale pioggia anche al Centro, tanto caldo al Sud e clima più siccitoso. Aspetto che non muterà di molto fino a metà mese circa, 15/16. Da domenica 17e conre probabilità poi per il corso della settimana successiva, la dinamica prevalente nelle simulazioni modellistiche, vedrebbe una moderata circolazione depressionaria spostarsi, dalla Penisola iberica, verso il Mediterraneo centrale, nel tentativo di agganciarsi a un flusso instabile sull’Europa centro-orientale. Questa azione decisamente più a Est dei nuclei di ...