Messina, la proposta del sindaco De Luca: istituire un “Passaporto degli innamorati” separati dallo Stretto (Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus, sindaco di Messina De Luca: “istituire passaporto innamorati” In questi due mesi di Coronavirus in Italia, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, si è distinto per i suoi toni platealmente polemici nei confronti del Governo, reo a suo avviso di non garantire adeguata protezione alla Regione Sicilia: in questi primi giorni di Fase 2, però, il primo cittadino del comune peloritano si è reso protagonista di un’iniziativa che ha riscosso grandi apprezzamenti. In una lettera indirizzata alla presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, De Luca ha infatti proposto di istituire una sorta di “Passaporto degli innamorati” per permettere a tutti coloro che sono separati dal proprio partner di attraversare lo Stretto e quindi di ricongiungersi. Sebbene sia iniziata la fase di convivenza con il ... Leggi su tpi L’amore ai tempi del Coronavirus - la proposta del Sindaco di Messina a Jole Santelli : “Passaporto degli innamorati per i fidanzati pendolari”

Coronavirus - la proposta del sindaco di Messina : “Sospendere il pagamento delle bollette” (Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus,diDe: “passaporto innamorati” In questi due mesi di Coronavirus in Italia, ildi, Cateno De, si è distinto per i suoi toni platealmente polemici nei confronti del Governo, reo a suo avviso di non garantire adeguata protezione alla Regione Sicilia: in questi primi giorni di Fase 2, però, il primo cittadino del comune peloritano si è reso protagonista di un’iniziativa che ha riscosso grandi apprezzamenti. In una lettera indirizzata alla presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, Deha infatti proposto diuna sorta di “Passaportoinnamorati” per permettere a tutti coloro che sono separati dal proprio partner di attraversare lo Stretto e quindi di ricongiungersi. Sebbene sia iniziata la fase di convivenza con il ...

fanpage : Un 'passaporto per innamorati' per attraversare lo stretto di #Messina. La proposta di Cateno #DeLuca alla Presiden… - MarioFurlan : De Luca, sindaco di Messina: istituiamo il #PassaportoDegliInnamorati, per consentire loro di andare da una regione… - zazoomblog : L’amore ai tempi del Coronavirus la proposta del Sindaco di Messina a Jole Santelli: “Passaporto degli innamorati p… - zazoomnews : L’amore ai tempi del Coronavirus la proposta del Sindaco di Messina a Jole Santelli: “Passaporto degli innamorati p… - gi_messina : RT @fanpage: Il taglio degli stipendi dei parlamentari per sostenere la ripresa dopo la pandemia. La proposta di Luigi Di Maio #5maggio ht… -