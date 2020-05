Madonna, la verità sulla sua malattia: incredibile rivelazione (Di giovedì 7 maggio 2020) Questo articolo Madonna, la verità sulla sua malattia: incredibile rivelazione è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Madonna ha lasciato tutti senza parole, la cantante ha rivelato qualcosa di veramente inaspettato sulla sua malattia: ecco cosa è successo. Lo scorso dicembre Madonna ha dovuto interrompere il suo tour all’improvviso in seguito di un malore, a marzo le sue foto con il bastone hanno preoccupato tutti, la cantante è stata infatti trasportata di urgenza in … Leggi su youmovies (Di giovedì 7 maggio 2020) Questo articolo, la veritàsuaè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha lasciato tutti senza parole, la cantante ha rivelato qualcosa di veramente inaspettatosua: ecco cosa è successo. Lo scorso dicembreha dovuto interrompere il suo tour all’improvviso in seguito di un malore, a marzo le sue foto con il bastone hanno preoccupato tutti, la cantante è stata infatti trasportata di urgenza in …

