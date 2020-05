Letame di mucche scaricate nel mare di Pozzuoli | denunciato imprenditore VIDEO

(Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale del Gruppo di Napoli insieme ai forestali dihanno sequestrato un’azienda zootecnica puteolana di produzione di latte bufalino. Secondo quanto accertato dai militari,e liquami vari erano depositati al suolo senza alcuna vasca o rete di contenimento. I liquami, attraverso un canale di scolo, finivano nelle acque antistanti al litorale di Cuma, causando grave danno all’ambiente. Il titolare dell’azienda è statoe gli animali sottoposti a controlli sanitari da parte dell’Asl: erano tutti in buone condizioni. L'articolodineldi) proviene da Anteprima24.it.

