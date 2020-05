“Il rossetto di Denise”, una storia di femminicidio (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stato da poco pubblicato “Il rossetto di Denise”, ultimo lavoro di Luigi Panico, scrittore e giornalista pubblicista, con prefazione dell’avv. penalista Danila De Novellis e postfazione della dott.ssa Antonella Barretta. Dopo il suo precedente libro sul bullismo, l’autore ha voluto stavolta affrontare il drammatico fenomeno del femminicidio attraverso un racconto che si dipana sulla relazione tra i due giovani protagonisti, Marco e Denise; il rapporto amoroso, a causa delle ossessioni e della gelosia malata dell’uomo avrà quale drammatico epilogo l’uccisione della donna. “Il mio intento – ha spiegato Panico – non appena sarà possibile farlo, sarà quello di veicolare il messaggio e i contenuti del libro ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stato da poco pubblicato “Ildi Denise”, ultimo lavoro di Luigi Panico, scrittore e giornalista pubblicista, con prefazione dell’avv. penalista Danila De Novellis e postfazione della dott.ssa Antonella Barretta. Dopo il suo precedente libro sul bullismo, l’autore ha voluto stavolta affrontare il drammatico fenomeno delattraverso un racconto che si dipana sulla relazione tra i due giovani protagonisti, Marco e Denise; il rapporto amoroso, a causa delle ossessioni e della gelosia malata dell’uomo avrà quale drammatico epilogo l’uccisione della donna. “Il mio intento – ha spiegato Panico – non appena sarà possibile farlo, sarà quello di veicolare il messaggio e i contenuti del libro ...

Paolo7018 : RT @cadutadalcuore: #5minutiDironia .... ?????????????????? .... Mi sono comprato un rossetto....vi piace il colore?!??... .... ???????????????????? https://t… - matitesbagliate : RT @cadutadalcuore: #5minutiDironia .... ?????????????????? .... Mi sono comprato un rossetto....vi piace il colore?!??... .... ???????????????????? https://t… - maelledevervux : stasera tutti a mettere il rossetto bordo - elizarhuber : comunque sono una delle poche persone al mondo a cui il rossetto di qualsiasi colore non sta bene per niente, le ho… - il_ritorno_ : Non sentite la necessità di spararvi un bel rossetto da mignottona? -

Ultime Notizie dalla rete : “Il rossetto castellammare, inchiesta su una morte al san leonardo: ci fu imperizia - i figli di vincenzo schiavone: vogliamo giustizia IlCorrierino.com