"Il coronavirus colpisce più i neri e le minoranze"

(Di giovedì 7 maggio 2020) Gli uomini e le donne di colore hanno quasi il doppio di probabilità di morire se contagiati dal, rispetto ai bianchi in Inghilterra e nel Galles, secondo l’Office for National Statistics (Ons). Lo scrive la Bbc sul proprio sito. Secondo Robert Cuffe, responsabile delle statistiche della tv britannica, questa statistica non spiega completamente le ragioni del rischio più elevato, perché non tiene conto dello stato di salute attuale delle persone, non considera se si trovano in condizioni di alta densità demografica, o se sono esposte al virus perché ricoprono ruoli di prima linea (personale medico o sanitario, addetti al pubblico...) o altre differenze tra le comunità che possono aumentare il rischio.L’analisi dell’Ufficio nazionale di statistica (Ons) mostra che la disuguaglianza rimane anche dopo aver preso in ...