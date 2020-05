Dennis Del Valle, il campione di pallavolo ha fatto coming out: “Sono omosessuale” (Di giovedì 7 maggio 2020) Dennis Del Valle è un campione di pallavolo che gioca nella squadra del Losanna, ma in questi giorni ha fatto parlare di sé non per una sua impresa sportiva, ma per il suo coming out. Il pallavolista portoricano ha rivelato di essere gay in un’intervista rilasciata al magazine svizzero 24 Heures. “Avevo paura che non avrei mai trovato un altro club se avessi parlato. Ma ora è il momento di parlare. Ci sono molti giovani atleti che vivono in segreto, in Svizzera e altrove. … Spero che si domandino: ‘Perché non io?’. Forse potrei cambiare la vita di qualcuno. Il mio discorso potrebbe consentire ad alcuni di acquisire sicurezza, di sentirsi più sicuri, di non smettere di praticare uno sport per la paura del rifiuto. Mentre pensavo di fare qualcosa di bello e speciale per me stesso, non mi rendevo conto di quanto stessi ... Leggi su bitchyf Ciclismo : Rohan Dennis si aggiudica la sfida virtuale del Team INEOS - sesto Froome (Di giovedì 7 maggio 2020)Delè undiche gioca nella squadra del Losanna, ma in questi giorni haparlare di sé non per una sua impresa sportiva, ma per il suoout. Il pallavolista portoricano ha rivelato di essere gay in un’intervista rilasciata al magazine svizzero 24 Heures. “Avevo paura che non avrei mai trovato un altro club se avessi parlato. Ma ora è il momento di parlare. Ci sono molti giovani atleti che vivono in segreto, in Svizzera e altrove. … Spero che si domandino: ‘Perché non io?’. Forse potrei cambiare la vita di qualcuno. Il mio discorso potrebbe consentire ad alcuni di acquisire sicurezza, di sentirsi più sicuri, di non smettere di praticare uno sport per la paura del rifiuto. Mentre pensavo di fare qualcosa di bello e speciale per me stesso, non mi rendevo conto di quanto stessi ...

zazoomblog : Dennis Del Valle il campione di pallavolo ha fatto coming out: “Sono omosessuale” - #Dennis #Valle #campione… - RilkeRainer : RT @gayit: Dennis Del Valle, pallavolista della squadra campione di Svizzera fa coming out - icittadini : 59° Leggiamo le poesie ai tempi del coronavirus: Poeti australiani Fay Zwicky, Dennis Haskell e Bruce Dawe - fainformazione : Svizzera coming out del pallavolista Dennis Del Valle Svizzera coming out del pallavolista Dennis Del Valle. La pa… - fainfosport : Svizzera coming out del pallavolista Dennis Del Valle Svizzera coming out del pallavolista Dennis Del Valle. La pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Dennis Del Svizzera, il pallavolista Dennis Del Valle fa coming out: «È il momento di parlare» NEG Zone Accadde oggi: Senna demolisce Prost a Monaco

A Montecarlo nel 1989 Ayrton Senna vince il sedicesimo gran premio della carriera, il secondo della stagione. Un risultato importante, che permette al brasiliano di tornare in testa al campionato e di ...

Reggio Calabria: Denis Nesci chiede chiarezza su provvedimenti riguardanti la pesca sportiva

Reggio Calabria, Nesci: “a causa dell’emergenza sanitaria in corso e delle restrizioni necessarie per contrastare la diffusione del Coronavirus, anche la pesca sportiva, come tutte le altre attività s ...

A Montecarlo nel 1989 Ayrton Senna vince il sedicesimo gran premio della carriera, il secondo della stagione. Un risultato importante, che permette al brasiliano di tornare in testa al campionato e di ...Reggio Calabria, Nesci: “a causa dell’emergenza sanitaria in corso e delle restrizioni necessarie per contrastare la diffusione del Coronavirus, anche la pesca sportiva, come tutte le altre attività s ...