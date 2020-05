Candida Morvillo difende Alba Parietti dalle accuse di Caterina Collovati | “Non è

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 7 maggio 2020) C’era anche la giornalistanella puntata “incriminata” di Live-Non è la d’urso in onda l’8 marzo 2020, puntata durante la qualeha partecipato ( scoprendo solo tre mesi dopo che forse in quella occasione era già positiva al covid 19). Martedì sera, nello studio di Carta Bianca ha raccontato di aver scoperto, solo pochi giorni fa di aver avuto il coronavirus, e di esser felice, qualora sarà possibile, di donare il plasma per aiutare altri pazienti. Da quel momento però, non sono mancati gli attacchi verso la. E tra le prime persone a puntare il dito contro la show girl, anche, anche lei presente nella puntata di Live in questione. Lafa notare che forse, avrebbe dovuto avvisare chi era insieme a lei in quella serata. Ladice di ...