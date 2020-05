Britney Spears: spunta sul web un documento in cui il padre dichiara che la popstar ha la demenza (Di venerdì 8 maggio 2020) Lo scorso marzo il figlio di Britney Spears ha attaccato duramente suo nonno dicendo che è ‘uno stronz0 che deve morire’. Adesso Il padre della principessa del pop è tornato al centro dell’attenzione a causa di alcuni documenti del 2008 pubblicati dal sito The Blast. Pere che nel periodo buio della cantante di Womanizer, Jamie in tribunale ne abbia chiesto la custodia dichiarando che Britney è affetta da demenza. “Questo è un documento sulla conservatorship che mostra che il padre della pop star, Jamie Spears, affermava che Britney aveva la demenza nel 2008. Così Jamie ha avuto il potere di far restare Britney nelle strutture mentali contro la sua volontà. Nel modulo in questione si richiede che il sig. Spears venga nominato conservatore di Britney. Il tutore di una persona con demenza o con una malattia correlata alla ... Leggi su bitchyf Federica Nargi balla come Britney Spears su TikTok : il video dell'ex velina

Iggy Azalea per i 5 anni di Pretty Girls fa una rivelazione sul team di Britney Spears : “Non è stato un flop - ma…”

Britney - Madonna e Mariah sul podio di iTunes : il video ringraziamento della Spears (Di venerdì 8 maggio 2020) Lo scorso marzo il figlio diha attaccato duramente suo nonno dicendo che è ‘uno stronz0 che deve morire’. Adesso Ildella principessa del pop è tornato al centro dell’attenzione a causa di alcuni documenti del 2008 pubblicati dal sito The Blast. Pere che nel periodo buio della cantante di Womanizer, Jamie in tribunale ne abbia chiesto la custodiando cheè affetta da demenza. “Questo è unsulla conservatorship che mostra che ildella pop star, Jamie, affermava cheaveva la demenza nel 2008. Così Jamie ha avuto il potere di far restarenelle strutture mentali contro la sua volontà. Nel modulo in questione si richiede che il sig.venga nominato conservatore di. Il tutore di una persona con demenza o con una malattia correlata alla ...

sciugher : Britney Spears ti voglio bene - Sarabia__ : Very Funny Factor X - Britney Spears Colombiana - infoitcultura : Federica Nargi balla come Britney Spears: il video spopola su TikTok - infoitcultura : Federica Nargi balla come Britney Spears su TikTok: il video dell'ex velina - decaprioclaudia : RT @ArmonioHG: Denver che chatta con J-Lo e Madonna? Allora posso dire di essere amico intimo di Britney Spears? XD #Pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Federica Nargi balla Britney Spears su TikTok: il video è irresistibile DiLei Federica Nargi, balletto e décolleté che fa… per tre – FOTO e VIDEO

La compagna di Matri, certamente, sa come incantare il proprio pubblico: dopo una performance del genere, anche Britney Spears la vedrebbe con occhi diversi.

Federica Nargi balla Britney Spears su TikTok: il video è irresistibile

I vip e TikTok. Potrebbe essere l’ultimo capitolo del libro sui “vip e la quarantena, istruzioni di sopravvivenza”. Perché, complice l’isolamento coatto, la forzata reclusione in casa e la noia, si so ...

La compagna di Matri, certamente, sa come incantare il proprio pubblico: dopo una performance del genere, anche Britney Spears la vedrebbe con occhi diversi.I vip e TikTok. Potrebbe essere l’ultimo capitolo del libro sui “vip e la quarantena, istruzioni di sopravvivenza”. Perché, complice l’isolamento coatto, la forzata reclusione in casa e la noia, si so ...