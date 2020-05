Bill Gates e la cura del plasma per il Coronavirus che non piace ai complottari (Di giovedì 7 maggio 2020) Dopo la clamorosa buca sul complotto dei poteri forti contro il profilo facebook di Giuseppe De Donno, un’altra notizia sta mettendo in subbuglio la rete: Bill Gates (sì, proprio “quel” Bill Gates del microchip sottocutaneo con il vaccino COVID-19) è impegnato nella creazione di un farmaco che usa il plasma per combattere il Coronavirus SARS-COV-2. Bill Gates e la cura del plasma per il Coronavirus La notizia in realtà è vecchiotta – un articolo di The Verge che la illustra è datato 20 aprile – ma è ugualmente ghiotta per il piccolo universo di indagatori del complotto in servizio permanente effettivo, subito prontissimi a metterla in relazione con (l’inesistente) complotto del profilo di De Donno oscurato da Facebook. Anche perché si vede lontano un miglio che “lo squalo finto filantropo ha ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus. I poteri forti e Facebook hanno oscurato i profili di De Donno? No e non c’è la mano di Bill Gates

