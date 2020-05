Benevento, gli operatori dell’Asia donano generi di prima necessità alla Caritas (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asia, la municipalizzata del Comune di Benevento, ha risposto all’appello lanciato dalla Caritas diocesana che ha raccolto e da oggi distribuirà generi di prima necessità per le famiglie che si sono ritrovate in difficoltà economica per via del Coronavirus. L’amministratore unico dell’Azienda, Donato Madaro, e alcuni dipendenti hanno effettuato questa mattina la consegna della spesa presso la caserma Pepicelli, ex scuola allievi carabinieri. Ad accoglierli è stato il direttore della Caritas, don Nicola De Blasio. “I dipendenti dell’Azienda – ha spiegato Madaro – hanno risposto con gran cuore all’appello lanciato dalla Caritas effettuando donazioni spontanee con le quali, ognuno per la propria parte, hanno sostenuto la causa di chi, in un momento di ... Leggi su anteprima24 Mastella : “Benevento ha retto benissimo all’emergenza - ma la crisi aumenta le disuguaglianze”

Benevento - gli incivili spuntano fuori : guanti e mascherine gettati in strada (FOTO)

