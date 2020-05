Addio a Pino Specchia | braccio destro di Pinuccio Tatarella | politico in prima linea ed

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 maggio 2020) Conse ne va un altro pezzo importante di una politica che non c’è più. Non una politica urlata e improvvisata, ma laboriosa e partecipata. Giorni fa ha avuto il giusto tributo del Senato, in quell’Aula che per ben diciannove anni, dal 1987 al 2006, lo ha visto abile e attento oratore.è stato un parlamentare molto apprezzato, non dedito al proscenio, ma espressione di attivismo e impegno genuini. Militante della destra politica, del Movimento Sociale Italiano, ha seguito tutte le tappe della politica come consigliere comunale ad Ostuni, poi ha proseguito il suo impegno sul territorio collaborando con il Gruppo regionale del Movimento Sociale Italiano alla Regione Puglia. E infine con Domenico Menniti, un protagonista della vita politica pugliese e nazionale, del Parlamento e della città e della Provincia di ...