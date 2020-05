A scuola a settembre come al supermercato: il dossier sul tavolo della Azzolina, una Fase 2 da delirio? (Di giovedì 7 maggio 2020) La scuola prima o poi dovrà ricominciare e così i sindacati mettono le mani avanti per il post-coronavirus. Misurazione della febbre, genitori fuori dalle scuole il più possibile, tamponi in caso di febbre e mascherine per tutti. Questi i punti salienti presentati all'interno del protocollo per la sicurezza nelle scuole al ministero dell'Istruzione. Secondo quanto riportato nel dossier per Lucia Azzolina sarà dei presidi il compito di vigilare su quanto accade, così come sarà loro premura assicurare le informazioni e la formazione del personale e di tutti coloro che entrano nelle scuole e stilare un piano per la pulizia e sanificazione degli ambienti. Non solo, perché come riportato dal Corriere della Sera, per evitare assembramenti, all'entrata e all'uscita ci saranno code di studenti come ai ... Leggi su liberoquotidiano Scuola - giudizi accanto ai voti per il recupero a settembre

