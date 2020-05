The Last of Us Part II si mostra nel nuovo fantastico trailer dedicato alla storia (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ultimamente The Last of Us Part II è stato al centro di enormi spoiler e leak che hanno messo in pericolo l'esperienza finale per i giocatori. Tuttavia, la spinosa vicenda non ha fatto diminuire nei fan la voglia di questo attesissimo sequel, stando ai grandi risultati di vendita a livello di pre-order.Naughty Dog aveva promesso per oggi, 6 maggio, un nuovo trailer per TLOU2 e la compagnia ha mantenuto le promesse condividendo il nuovo fantastico video dedicato alla storia.In attesa dell'arrivo di The Last of Us Part II, in programma per giugno, vediamo insieme il nuovo filmato qui di seguito:Leggi altro... Leggi su eurogamer The Last of Us : Part II tra leak e spoiler. Libertà creativa e odio - editoriale

