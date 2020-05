Teorie complottiste sul 5G | un’altra antenna 4G data alle fiamme

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Le antenne 5G continuano a far discutere ed a non essere viste di buon occhio da tutti quegli utenti che, spinti ddelle ultime settimane in base a cui il diffondersi del Coronavirus sia stato spinto proprio dal 5G (che, a detta di qualcuno, agirebbe in maniera tale da abbassare le difese immunitarie facilitando l'infezione, ipotesi smentita dalla comunità scientifica), finiscono col dar fuoco ad alcuni impianti, come accaduto in ultimo in Puglia (località Bari-Loseto), dove a bruciare è stata però un'infrastruttura 4G (impiegata da Vodafone, Wind Tre e Iliad), cosa che ha pregiudicato la copertura di migliaia di persone. La scorsa settimana un simile atto doloso si era registrato in Sicilia, con conseguenze pressoché analoghe. Non è pensabile si possa agire indisturbati ad appiccare incendi, che si tratti o meno di ...