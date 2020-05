Spariscono i profili social di De Donno, il primario promotore della terapia con il plasma (Di mercoledì 6 maggio 2020) Spariscono i profili social di De Donno, il primario promotore della terapia con il plasma Il profilo Facebook di Giuseppe De Donno, primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, risulta essere scomparso da alcune ore dal web ma non si conoscono ancora le ragioni della “sparizione”. Il medico è il promotore della terapia con il plasma dei pazienti guariti dal Covid per curare i nuovi malati. In questi giorni è scoppiata una polemica, col primario che ha denunciato di essere stato trattato come un “ciarlatano”, difendendo la serietà della sperimentazione da lui condotta. Sul web, intanto, si rincorrono le ipotesi sulle ragioni della scomparsa dei profili social. C’è chi grida al complotto contro la cura promossa dal medico e chi lo interpreta come un gesto di protesta. Per il momento da lui non ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 maggio 2020)di De, ilcon ilIl profilo Facebook di Giuseppe Dedi Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, risulta essere scomparso da alcune ore dal web ma non si conoscono ancora le ragioni“sparizione”. Il medico è ilcon ildei pazienti guariti dal Covid per curare i nuovi malati. In questi giorni è scoppiata una polemica, colche ha denunciato di essere stato trattato come un “ciarlatano”, difendendo la serietàsperimentazione da lui condotta. Sul web, intanto, si rincorrono le ipotesi sulle ragioniscomparsa dei. C’è chi grida al complotto contro la cura promossa dal medico e chi lo interpreta come un gesto di protesta. Per il momento da lui non ...

