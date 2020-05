Rsa lombarde, la Regione insiste: i positivi nelle residenze dedicate. Che suona come un ghetto (Di mercoledì 6 maggio 2020) Forse è sfuggito che ad oggi in Lombardia, i superstiti anziani (ospiti di Rsa) che sono in ospedale per il Covid non possono rientrare nelle residenze in cui erano ospitati prima di contrarre il virus. Avrei delle domande da fare a chi, in Regione Lombardia, è deputato ad occuparsi della realtà della Rsa partendo dalla semplice constatazione che ad oggi, nessuno sembra porsi il problema delle fase 2. Ovvero: con la pandemia cosa cambia nella cura e ospitalità degli anziani? È ben chiaro a tutti come la fase 1, sul fronte pazienti fragili, non sia andata benissimo giusto per usare un eufemismo. La fase 2, in Lombardia, si apre con una proposta che potremmo definire addirittura creativa: realizzare Rsa Covid. Meglio, la dicitura della circolare del 23 aprile ha come oggetto: Rsa dedicate Covid-19. E a questo si può aggiungere un secondo aspetto ... Leggi su ilfattoquotidiano RSA LOMBARDE CHIESERO INVANO AIUTO A PROTEZIONE CIVILE/ "Mascherine solo per 24 ore"

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : continuano le indagini sulle RSA lombarde

Le Rsa lombarde nel mirino della magistratura (Di mercoledì 6 maggio 2020) Forse è sfuggito che ad oggi in Lombardia, i superstiti anziani (ospiti di Rsa) che sono in ospedale per il Covid non possono rientrarein cui erano ospitati prima di contrarre il virus. Avrei delle domande da fare a chi, inLombardia, è deputato ad occuparsi della realtà della Rsa partendo dalla semplice constatazione che ad oggi, nessuno sembra porsi il problema delle fase 2. Ovvero: con la pandemia cosa cambia nella cura e ospitalità degli anziani? È ben chiaro a tuttila fase 1, sul fronte pazienti fragili, non sia andata benissimo giusto per usare un eufemismo. La fase 2, in Lombardia, si apre con una proposta che potremmo definire addirittura creativa: realizzare Rsa Covid. Meglio, la dicitura della circolare del 23 aprile haoggetto: RsaCovid-19. E a questo si può aggiungere un secondo aspetto ...

redazioneiene : Decine di stanze utilizzabili per la terapia intensiva o i ricoveri post-ospedalieri mai utilizzate mentre nelle RS… - vallant80 : RT @GaiaGherardelli: Ah, quindi adesso si scopre che i presidi di protezione per le RSA Lombarde furono sequestrate dal commissario Arcuri… - Mamox__ : #StorieItaliane ha ricominciato a parlare di sbarchi dei migranti. La Tv di Stato al servizio di pochi. Non c'è più… - MaurizioTorchi2 : RT @GaiaGherardelli: Ah, quindi adesso si scopre che i presidi di protezione per le RSA Lombarde furono sequestrate dal commissario Arcuri… - Simona53313767 : RT @GaiaGherardelli: Ah, quindi adesso si scopre che i presidi di protezione per le RSA Lombarde furono sequestrate dal commissario Arcuri… -