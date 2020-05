Merkel riconosce l'eccezionalità del calcio. Un passo verso la normalità (Di mercoledì 6 maggio 2020) Qualche giorno fa, nella sede della Volkswagen a Wolfsburg, in occasione della ripresa della produzione industriale, il logo dell’azienda automobilistica è stato trasformato in un mangia-virus, ispirandosi al famoso videogioco degli anni Ottanta Pac-Man. Sempre in Germania, la lotta al Covid19 passa oggi per un altro tassello importante. Da metà maggio riparte anche il calcio.D’intesa con i Presidenti delle regioni la Cancelliera Merkel ha deciso di dare il via libera alla ripresa della Bundesliga. In questo modo si dovrebbero giocare (il condizionale è d’obbligo oltreché programmatico) almeno le ultime nove giornate della prima e della seconda serie, le semifinali e finali della Coppa di Germania.Si tratta di una scelta attesa, già rimandata dopo una prima riunione della scorsa settimana, eppure indubbiamente molto rischiosa ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 maggio 2020) Qualche giorno fa, nella sede della Volkswagen a Wolfsburg, in occasione della ripresa della produzione industriale, il logo dell’azienda automobilistica è stato trasformato in un mangia-virus, ispirandosi al famoso videogioco degli anni Ottanta Pac-Man. Sempre in Germania, la lotta al Covid19 passa oggi per un altro tassello importante. Da metà maggio riparte anche il.D’intesa con i Presidenti delle regioni la Cancellieraha deciso di dare il via libera alla ripresa della Bundesliga. In questo modo si dovrebbero giocare (il condizionale è d’obbligo oltreché programmatico) almeno le ultime nove giornate della prima e della seconda serie, le semifinali e finali della Coppa di Germania.Si tratta di una scelta attesa, già rimandata dopo una prima riunione della scorsa settimana, eppure indubbiamente molto rischiosa ...

Qualche giorno fa, nella sede della Volkswagen a Wolfsburg, in occasione della ripresa della produzione industriale, il logo dell'azienda automobilistica è stato trasformato in un mangia-virus, ispira ...

