Luoghi del cuore, torna il premio del FAI per valorizzare il territorio italiano (Di mercoledì 6 maggio 2020) torna l’iniziativa del FAI, “Luoghi del cuore”, per destinare fondi per dei progetti di recupero dei Luoghi più belli della nostra penisola torna l’iniziativa del FAI, il Fondo per l’ambiente, dal nome “Luoghi del cuore“. Un premio che consiste in fondi destinati al recupero dei borghi più belli dell’Italia. Contribuire a salvare il paesaggio italiano e mettere l’accento sui borghi più suggestivi. A decidere chi saranno i vincitori saremo noi. Infatti, l’anno scorso sono stati 2,2 milioni i voti pervenuti per la votazione. Sarà possibile esprimere la propria preferenza dal 6 maggio fino al 15 dicembre 2020. La classifica dei Luoghi del cuore si compone di due categorie: “Italia sopra i 600 metri” e “Luoghi storici della salute“. I primi, come spiega lo stesso FAI, sono ... Leggi su zon Luoghi del cuore - torna il premio del FAI per valorizzare il territorio italiano

Si possono votare i «Luoghi del Cuore» L’attore Boni indica la città di Bergamo

Linea Bianca – Puntata del 2 maggio 2020 – Un viaggio nei luoghi più belli (quarta e ultima tappa). (Di mercoledì 6 maggio 2020)l’iniziativa del FAI, “del”, per destinare fondi per dei progetti di recupero deipiù belli della nostra penisolal’iniziativa del FAI, il Fondo per l’ambiente, dal nome “del“. Unche consiste in fondi destinati al recupero dei borghi più belli dell’Italia. Contribuire a salvare il paesaggioe mettere l’accento sui borghi più suggestivi. A decidere chi saranno i vincitori saremo noi. Infatti, l’anno scorso sono stati 2,2 milioni i voti pervenuti per la votazione. Sarà possibile esprimere la propria preferenza dal 6 maggio fino al 15 dicembre 2020. La classifica deidelsi compone di due categorie: “Italia sopra i 600 metri” e “storici della salute“. I primi, come spiega lo stesso FAI, sono ...

francescacheeks : Oggi sono sbocciata, complice una sana pioggia di primavera ?? e ho preparato un nuovo blog per raccontarvi… - vaticannews_it : #1maggio Messaggio del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso in occasione del mese del #Ramadan e dell… - RegLombardia : #Coronavirus #LaCulturanonsiFerma Aspettando la riapertura, è possibile visitare online musei e luoghi d’arte tra c… - afisbabylon : RT @L0NELYHEARTMGC: -Io personalmente avrei preso questa data anche se il Lorenzini fosse stato il luogo del concerto dall'inizio ma capisc… - ekuonews : Fai, al via in Abruzzo la decima edizione del censimento 'I Luoghi del Cuore' dal 6 maggio al 15 dicembre -