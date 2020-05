La Camera vota per la ripresa delle messe (ma non si sa da quando) (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Camera ha votato a favore della ripresa delle celebrazioni religiose. L’emendamento è passato con solo 4 astenuti, scrive Sky. Non si sa, però, da quando sarà possibile celebrarle di nuovo. Le messe avranno il via libera dopo che sarà firmato un accordo con la Cei sulle misure di sicurezza da attuare. “Il decreto inserisce la sospensione delle “cerimonie civili e religiose tra le attività che il governo può decidere per contrastare il Coronavirus”, ma l’emendamento aggiunge la previsione che il governo debba procedere anche “all’adozione di protocolli sanitari, adottati di intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di ... Leggi su ilnapolista Def-scostamento bilancio - diretta voto Camera/ Votano sì anche le opposizioni

Ci sono stati solo 4 astenuti alla Camera per il voto bypartisan di un emendamento chiave che permette di fatto la ripresa delle messe dopo l'accordo del governo con la Cei sulla sicurezza per il ...

Il pressing sul governo è sempre più asfissiante. Molti pezzi della maggioranza sarebbero favorevoli a anticipare le regionali a metà luglio rispetto alla finestra autunnale prevista dal Governo 15 gi ...

