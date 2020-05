Giuseppe Rossi sbotta: «Noi calciatori non siamo come animali allo zoo» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Giuseppe Rossi ha parlato a La Repubblica di come sta vivendo l’emergenza Coronavirus: queste le sue parole Giuseppe Rossi ha parlato a La Repubblica di come sta vivendo l’emergenza Coronavirus. Le sue parole. ISOLAMENTO – «Quando parla il dottore Fauci mi metto sull’attenti, ma noi giocatori non siamo animali allo zoo. Mettere tutti gli atleti in isolamento, lontani dalle famiglie, non è giusto. Tutti i miei familiari sono chiusi in casa a Clifton, New Jersey, compresa mia moglie. La routine giornaliera non c’è più. Non hai obiettivi, perdi il senso del tempo, di quello che devi fare. Bisogna pensare alla nostra salute, a tutelare gli atleti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 “Fui ad un passo da Juventus e Barcellona” - Giuseppe Rossi si racconta

Giuseppe Conte : "Per la prossima estate il Governo lancerà la campagna "Viaggio in Italia"

Giuseppe Rossi : «Ranieri a Parma fece un’impresa» (Di mercoledì 6 maggio 2020)ha parlato a La Repubblica dista vivendo l’emergenza Coronavirus: queste le sue paroleha parlato a La Repubblica dista vivendo l’emergenza Coronavirus. Le sue parole. ISOLAMENTO – «Quando parla il dottore Fauci mi metto sull’attenti, ma noi giocatori nonzoo. Mettere tutti gli atleti in isolamento, lontani dalle famiglie, non è giusto. Tutti i miei familiari sono chiusi in casa a Clifton, New Jersey, compresa mia moglie. La routine giornaliera non c’è più. Non hai obiettivi, perdi il senso del tempo, di quello che devi fare. Bisogna pensare alla nostra salute, a tutelare gli atleti». Leggi su Calcionews24.com

giuseppe_m76 : RT @poverogianca: mille papaveri rossi - AndreaC54429836 : RT @TuttoMercatoWeb: Giuseppe Rossi: 'Noi giocatori non siamo animali allo zoo, l'isolamento non è giusto' - TuttoMercatoWeb : Giuseppe Rossi: 'Noi giocatori non siamo animali allo zoo, l'isolamento non è giusto' - ItaSportPress : Giuseppe Rossi non ci sta: 'Isolamento e test continui? Siamo umani non allo Zoo...' - - RobertoLB1 : @giuseppe_masala Da togati rossi a marroni. -