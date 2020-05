Eriksen: «Voglio restare all’Inter. Gioco nel miglior club della Serie A» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il centrocampista dell’Inter Eriksen ha parlato della sua nuova avventura in nerazzurro e annunciato: «Non vado via» Christian Eriksen ha risposto alle domande dei tifosi: «Amo giocare a calcio, è la mia più grande motivazione. Il prossimo obiettivo è quello di avere più continuità con l’Inter. Voglio restare, non vado via. Sono nel miglior club della Serie A» «Adesso alterniamo allenamenti individuali con quelli su Zoom insieme alla squadra. Faccio cyclette, pilates e forza”. Totti e Micheal Laudrup i miei idoli fin da quando ero bambino. Il mio ruolo? Dove c’è la palla», ha concluso il centrocampista dell’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Eriksen vede solo nerazzurro : "Voglio giocare con regolarità. Andarmene dall'Inter? No" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il centrocampista dell’Interha parlatosua nuova avventura in nerazzurro e annunciato: «Non vado via» Christianha risposto alle domande dei tifosi: «Amo giocare a calcio, è la mia più grande motivazione. Il prossimo obiettivo è quello di avere più continuità con l’Inter., non vado via. Sono nelA» «Adesso alterniamo allenamenti individuali con quelli su Zoom insieme alla squadra. Faccio cyclette, pilates e forza”. Totti e Micheal Laudrup i miei idoli fin da quando ero bambino. Il mio ruolo? Dove c’è la palla», ha concluso il centrocampista dell’Inter. Leggi su Calcionews24.com

internewsit : Eriksen: 'Inter miglior club di Serie A! Ecco dove voglio giocare. Resto' - - RiccardoDanna1 : #Eriksen ????: 'Non voglio andare via dall'#Inter, è il miglior club di #SerieA ????. Il mio ruolo? Voglio giocare dove… - Pinco54741921 : RT @FedericoRana1: #Inter, #Eriksen: 'Sono nella migliore squadra in #SerieA, voglio giocare regolarità. Posizione migliore in campo? Dove… - passione_inter : Eriksen: 'Inter il miglior club italiano, voglio giocare con regolarità. Amo il calcio' - - FedericoRana1 : #Inter, #Eriksen: 'Sono nella migliore squadra in #SerieA, voglio giocare regolarità. Posizione migliore in campo? Dove c'è la palla'. #FCIM -