Coronavirus | oggi in Umbria solo 4 casi | positivo solo lo 0 | 3% dei tamponi

In Umbria, alle ore 8 di oggi mercoledì 6 maggio, complessivamente 1.404 persone (+4 rispetto a ieri) sono risultate positive al Coronavirus, gli attualmente positivi sono 215 (-5). I guariti sono 1119 (+9); risultano 44 clinicamente guariti (invariato); i deceduti sono 70 (invariato). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 64 (-3); di questi 9 (-2) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 776 (+23); sempre alla stessa data, risultano 16.769 (+292) persone uscite dall'isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 6 maggio, sono stati effettuati 41.328 tamponi (+1330).

