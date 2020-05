Coronavirus, la protesta dei commercianti: “Così non conviene stare aperti” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSomma Vesuviana (Na) – “Purtroppo il Coronavirus non vuole abbandonare Somma Vesuviana. Oggi registriamo un nuovo caso di contagio. Il totale è di 26 casi di cui 12 positivi attuali, 2 decessi e 12 guariti. Ai cittadini chiedo di evitare gli assembramenti e rispettare le norme vigenti sul distanziamento”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano. “In questo momento sono al fianco dei commercianti, degli imprenditori, di tutti coloro in quali non possono riaprire, di tutti coloro i quali non hanno riaperto. Stiamo lavorando al bilancio – ha continuato Di Sarno – e farò di tutto affinché possano esserci provvedimenti importanti come la cancellazione delle imposte comunali per il periodo di chiusura delle attività. Profondo apprezzamento per la nota diramata poco ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - sedie vuote davanti all’Arco della Pace di Milano : la protesta di commercianti e ristoratori. “Impossibile pagare affitto e utenze”

Coronavirus - i medici russi protestano con videomessaggi in rete : quarantene di massa - scarsa sicurezza e costretti a dormire su sedie

Bce Coronavirus : inaccettabile che sorti Ue e Italia siano decise da Corte tedesca. protesta la Meloni (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSomma Vesuviana (Na) – “Purtroppo ilnon vuole abbandonare Somma Vesuviana. Oggi registriamo un nuovo caso di contagio. Il totale è di 26 casi di cui 12 positivi attuali, 2 decessi e 12 guariti. Ai cittadini chiedo di evitare gli assembramenti e rispettare le norme vigenti sul distanziamento”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano. “In questo momento sono al fianco dei, degli imprenditori, di tutti coloro in quali non possono riaprire, di tutti coloro i quali non hanno riaperto. Stiamo lavorando al bilancio – ha continuato Di Sarno – e farò di tutto affinché possano esserci provvedimenti importanti come la cancellazione delle imposte comunali per il periodo di chiusura delle attività. Profondo apprezzamento per la nota diramata poco ...

rubio_chef : I ricchi stanno diventando più ricchi e i poveri sempre più poveri. Se non useremo queste forme di protesta pacific… - SkyTG24 : Coronavirus, a Milano la protesta dei ristoratori: sedie vuote contro il governo. FOTO - SkyTG24 : Coronavirus, a Milano i ristoratori consegnano chiavi al Comune per protesta. FOTO - giovanniproto67 : #Disoccupati #precari #invisibili Coronavirus, la protesta dei commercianti in Puglia: insegne accese per… - giovanniproto67 : #Disoccupati #precari #invisibili Coronavirus, a Bari luci accese per la protesta di bar e negozi: 'Non dobbiamo sc… -