Coltiva te stesso come un germoglio

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Mi sono accostato al libro “Xiu Yang.tefossi un” (De Agostini, 2020) di Mimi Kuo-Deemer con curiosità. L’autrice è un’insegnante di yoga, mindfulness e qigong. Ho il privilegio di praticare e studiare qigong da molti anni con Maria Luisa Vocca, fondatrice dell’associazione Nei Dao-la via interiore, una delle insegnanti migliori al mondo di tale disciplina.L’approccio al qigong si è articolato per me, negli anni, in un percorso complesso che non perdeva mai di vista i molteplici aspetti della persona. Una pratica costante e ben guidata, almeno agli inizi, permette di ottenere notevoli miglioramenti nello stato vitale dell’individuo, nel suo modo di reagire alle malattie e ai problemi. Inoltre il qigong, rafforzando il sistema immunitario, lasciando fluire le emozioni, placando la mente, ...