Beautiful, anticipazioni fino al 16 maggio: Thomas fa il primo passo verso Hope (Di mercoledì 6 maggio 2020) Beautiful, anticipazioni dall’11 al 16 maggio. Thomas bacia Hope e le dichiara di essersi innamorato di lei. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful. In queste puntate vedremo Thomas fare il primo passo Hope: dopo averla baciata le dice di essere innamorato di lei e di voler costruire con lei una famiglia. Zoe è in difficoltà: Hope la considera una sua grande amica e ha convinto Ridge ad assumerla per farla lavorare con lei. Ma la ragazza sa di non meritare tanta gentilezza visto il ruolo ricoperto nella sparizione della figlia di Hope. Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio. Hope considera Flo della famiglia. Quindi, insiste perché la giovane possa avere la possibilità di lavorare insieme a lei. Xander inizia a nutrire dei dubbi su Zoe. Nota che la giovane ha un atteggiamento strano e che sembra ... Leggi su 2anews Beautiful - tutte le anticipazioni per maggio 2020 : le novità

