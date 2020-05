Anticipazioni Uomini e Donne | Gemma Galgani su Sirius | “Non ho paura”

Leggi su lanostratv

(Di mercoledì 6 maggio 2020)su Nicola () dichiara: “Non ho alcuna paura” Nelle ultime settimaneha fatto di nuovo scalpore aper la sua intenzione di conoscere Nicola () un ragazzo di appena 26 anni. Sulle pagine del settimanale Chi la dama protagonista del Trono Over ha rotto il silenzio parlando della sua nuova sfida sentimentale.ha ammesso di essere rimasta colpita dalle parole del corteggiatore e aver subito anche il fascino della divisa. Nicola infatti è un ufficiale di marina. Laha ammesso che inizialmente era convinta di trovarsi di fronte a una persona più grande ma di non essere spaventata dalla differenza d’età: “Non ho alcuna paura, sono pronta ad ascoltarlo, a farmi corteggiare con buona pace di Tina e di chi mi vede come il peccato originale!”....