Ant-Man: il cameo nascosto di Scarlett Johansson come Black Widow (Di mercoledì 6 maggio 2020) In Ant-Man ci sono diversi cameo di personaggi Marvel, ma uno era talmente nascosto da essere proprio invisibile: vi eravate accorti della presenza della Black Widow di Scarlett Johansson? Il regista di Ant-Man, Peyton Reed, ha rivelato su Twitter il cameo nascosto di Scarlett Johansson nel ruolo di Black Widow. L'eroina è invisibile nel film, ma la sua presenza era funzionale a una particolare scena che Reed ha rivelato rispondendo a un fan particolarmente curioso. Con molti spettatori costretti a casa dall'emergenza globale e con i maggiori film Marvel in pausa forzata con le uscite rimandate di numerosi mesi, agli irriducibili del MCU non rimane che fare un bel rewatch dei precedenti capitoli, magari concentrandosi sui dettagli, sui crossover e sulle apparizioni di personaggi in film dove non erano ... Leggi su movieplayer Samanta Togni si racconta a Caterina Balivo - il matrimonio in quarantena

In Ant-Man ci sono diversi cameo di personaggi Marvel, ma uno era talmente nascosto da essere proprio invisibile: vi eravate accorti della presenza della Black Widow di Scarlett Johansson? Il regista di Ant-Man, Peyton Reed, ha rivelato su Twitter il cameo nascosto di Scarlett Johansson nel ruolo di Black Widow. L'eroina è invisibile nel film, ma la sua presenza era funzionale a una particolare scena che Reed ha rivelato rispondendo a un fan particolarmente curioso. Con molti spettatori costretti a casa dall'emergenza globale e con i maggiori film Marvel in pausa forzata con le uscite rimandate di numerosi mesi, agli irriducibili del MCU non rimane che fare un bel rewatch dei precedenti capitoli, magari concentrandosi sui dettagli, sui crossover e sulle apparizioni di personaggi in film dove non erano ...

