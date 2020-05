Rossi: “Sogno la MotoGP delle nazioni con Dovizioso e Morbidelli” (Di martedì 5 maggio 2020) Valentino Rossi apre alla possibilità di una MotoGP delle nazioni con Dovizioso e Morbidelli. ROMA – Valentino Rossi ha aperto alla possibile di una MotoGP delle nazioni come succede in motocross. Una gara al termine della stagione dove i migliori piloti si sfidano in base alla loro nazione. Il Dottore è pronto a scendere in pista insieme a Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, una squadra sicuramente competitiva contro altri team importanti come Spagna e Francia. Valentino Rossi: “Il Motocross delle nazioni è qualcosa di speciale” Valentino Rossi guarda con invidia al motocross. “Seguo sempre la Mxgp. Noi piloti della MotoGP siamo grandi fan. Purtroppo non ho mai visto una gara dal vivo. Dobbiamo organizzarci, magari possiamo fare uno scambio con Gaultier Paulin, lui potrebbe venire al Ranch o ad una gara di MotoGP ed io potrei ... Leggi su newsmondo (Di martedì 5 maggio 2020) Valentinoapre alla possibilità di unacone Morbidelli. ROMA – Valentinoha aperto alla possibile di unacome succede in motocross. Una gara al termine della stagione dove i migliori piloti si sfidano in base alla loro nazione. Il Dottore è pronto a scendere in pista insieme a Franco Morbidelli e Andrea, una squadra sicuramente competitiva contro altri team importanti come Spagna e Francia. Valentino: “Il Motocrossè qualcosa di speciale” Valentinoguarda con invidia al motocross. “Seguo sempre la Mxgp. Noi piloti dellasiamo grandi fan. Purtroppo non ho mai visto una gara dal vivo. Dobbiamo organizzarci, magari possiamo fare uno scambio con Gaultier Paulin, lui potrebbe venire al Ranch o ad una gara died io potrei ...

Annaros56544584 : @BonomiAllegra @frafra61_rossi @StefanoFassina @bce L'Oblomismo è lo Stile di vita che più Ci confà ! Ci viene Ins… - lestrange_mia : Dal momento che il mio sogno è avere una bambina con i capelli rossi lei È MIA FIGLIA ADOTTIVA - corsedimoto : MOTOGP -Marc Marquez apprezza moloto motivazione di Valentino Rossi: 'Ha 41 anni e va ancora veloce'. Ma il sogno s… - motosprint : #Rossi: “Sogno la #MotoGP delle nazioni come nel motocross” - IlgiallorossoIt : L'ex esterno della Roma: 'De Rossi e Totti per me come due maestri. Il ricordo più bello il gol nel derby' L’Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi “Sogno Bobo Vieri: «Haaland è ora il bomber più forte del mondo, ma Ronaldo il Fenomeno lo era anche fuori dal mondo» Corriere della Sera