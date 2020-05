Roma, ritrovati 7 cuccioli in uno scatolone da una pattuglia della Polizia Locale (Di martedì 5 maggio 2020) Sette cuccioli sono stati trovati questa mattina da una pattuglia del I Gruppo Prati in uno scatolone in via degli Ammiragli. Gli agenti hanno provveduto a procurare loro acqua e cibo, affidandoli alle cure della Pet In Time per le verifiche del loro stato di salute. Roma, ritrovati 7 cuccioli in uno scatolone da una pattuglia della Polizia Locale su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 maggio 2020) Settesono stati trovati questa mattina da unadel I Gruppo Prati in unoin via degli Ammiragli. Gli agenti hanno provveduto a procurare loro acqua e cibo, affidandoli alle curePet In Time per le verifiche del loro stato di salute.in unoda unasu Il CorriereCittà.

