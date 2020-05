PS5 e Xbox Series X inizieranno la produzione a giugno e non è previsto alcun ritardo (Di martedì 5 maggio 2020) AMD, che svolgerà un ruolo fondamentale nelle CPU e GPU di Xbox Series X e PS5, ha confermato in una conference call che l'azienda non prevede ritardi nel fornire i chip semi-custom delle console di Microsoft e Sony.Il CEO Lisa Su ha detto: "ci aspettiamo che le entrate dai chip semi-custom vedano un aumento nel secondo trimestre". Parole che si allineerebbero con quanto detto da Bloomberg, che si aspetta che la produzione di PS5 prenderà il via il prossimo mese.AMD, inoltre, è convinta che le entrate saranno "fortemente appesantite verso la seconda metà dell'anno", quando la produzione di PS5 e Series X entrerà nel vivo in vista del lancio di fine anno.Leggi altro... Leggi su eurogamer Prime immagini per The Lord of the Rings Gollum : Il Signore degli Anelli sbarca su PS5 e Xbox Series X

The Lord of the Rings : Gollum per PS5 e Xbox Series X si mostra nelle prime immagini

