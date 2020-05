Michelle Hunziker nella bufera | la difesa di Tomaso Trussardi

(Di martedì 5 maggio 2020), fedele alleata di Jerry Scotti nell’esperienza a Striscia la Notizia, è stata, negli ultimi giorni, al centro dellamediatica. Il tutto è nato a causa di un servizio lanciato dal telegiornale satirico e inerente la giornalista Giovanna Botteri. Polemiche che hanno sollevato un vero e proprio polverone. La showgirl svizzera, tra l’altro, si èo, meglio, ha provato a difendersi da tutte queste accuse chiarendo la propria posizione durante il programma. A nulla sono servite, però, le sue parole. Una situazione poco piacevole che ha portato il marito,, a prendere le parti dicercando di risolvere, in questo modo, la situazione. La vicenda e le parole diDiverse sere fa, a Striscia la Notizia, si è dato risalto ad alcune critiche sui social inerenti, in ...

fattoquotidiano : Michelle Hunziker, il marito Tomaso Trussardi denuncia gravi minacce ricevute via social dalla moglie dopo il caso… - stanzaselvaggia : Quello che penso del caso Botteri/Striscia la notizia. - Striscia : Il popolo dei social, per difendere la Botteri da insulti mai esistiti, ha pensato di riversare il proprio livore i…

