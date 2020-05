Meteo 7 Giorni: tra SOLE e qualche disturbo. Brusca variazione dal weekend (Di martedì 5 maggio 2020) Meteo SINO ALL'11 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE L'anticiclone subtropicale si è esteso verso l'Italia, favorendo una fase di Meteo diffusamente più stabile. Il bel tempo è entrato a pieno regime, ma il cupolone anticiclonico sta per essere insidiato dall'inserimento d'aria più fresca da est, collegata all'affondo di una saccatura scandinava verso i Balcani ed il Mar Nero. I flussi caldi in questa fase investono però più direttamente la Penisola Iberica e parte della Francia, con temperature che in Spagna si sono innalzate fino a picchi persino superiori ai 35 gradi. Parte di quest'aria calda tende a spingersi sull'Italia, interessando maggiormente le ISOLE e faticando invece ad espandersi sulla Penisola per via del flusso d'aria fresca in arrivo dai Balcani. Ad ogni modo non si raggiungeranno i picchi termici misurati sulla Spagna ... Leggi su meteogiornale Meteo 7 Giorni : prove d'Estate - seguiranno aria fresca e temporali

