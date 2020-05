Mauro Rango: Non sono un medico e il messaggio è stato modificato su facebook (Di mercoledì 6 maggio 2020) Dopo alcune ricerche abbiamo trovato un videomessaggio di Mauro Rango che oggi è il nome sulla bocca di tutti. Ci, e vi risparmiamo, le considerazioni sul fatto che davanti a tutto questo siamo con in mano le stesse conoscenze che potreste avere voi. Domandarci chiarimenti ulteriori che esulino dal riportare quanto Rango ha detto e seguire il polso di una situazione che si evolve giorno per giorno è ultroneo ed impossibile. Non chiedetecelo. Quello che possiamo dirvi adesso è che il messaggio numero due di Mauro Rango precisa senza ombra di dubbio che non si parla di un medico. Lui stesso nega di esserlo, dicendo che ogni messaggio in cui viene indicato come tale è da dichiararsi automaticamente come interpolato e modificato. Rango si qualifica come un laureato laureato in Diritti Umani alla Facoltà di Scienze Politiche di Padova, parte di una rete ... Leggi su bufale MAURO RANGO - BUFALA WHATSAPP SU PLASMATERAPIA/ Burioni spiega il trattamento

Mauro Rango - bufala WhatsApp su plasmaterapia/ Burioni e Pregliasco : "Complottismo"

