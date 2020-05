GfVip più forte del coronavirus. Signorini e Pupo in onda a settembre (Di martedì 5 maggio 2020) Il Grande Fratello resta un punto fermo nel palinsesto di Canale 5. Se per il Grande Fratello di Barbara D’Urso non ci sono certezze (annunciato per settembre, è slittato a data da destinarsi come ha ammesso la stessa conduttrice in un’intervista), per il GfVip si vocifera di un bis entro il 2020 co Leggi su iltempo Il GfVip non finisce mai. Antonella Elia fa le pulci a tutti : chi odio di più... (Di martedì 5 maggio 2020) Il Grande Fratello resta un punto fermo nel palinsesto di Canale 5. Se per il Grande Fratello di Barbara D’Urso non ci sono certezze (annunciato per, è slittato a data da destinarsi come ha ammesso la stessa conduttrice in un’intervista), per ilsi vocifera di un bis entro il 2020 co

giadinagrisu : RT @tempoweb: #GFvip più forte del #coronavirus Signorini e Pupo in onda a settembre - tempoweb : #GFvip più forte del #coronavirus Signorini e Pupo in onda a settembre - myjesysheart : RT @_hellotetectif: Ma che senso ha riproporre il GFVIP fra poco più di 3 mesi con quel conduttore horror e quell'opinionista ancora più ho… - woketrashqueenn : RT @_hellotetectif: Ma che senso ha riproporre il GFVIP fra poco più di 3 mesi con quel conduttore horror e quell'opinionista ancora più ho… - ColellaaAntonio : @trash_italiano Ma il GF normale ci dovrebbe essere per avere una cosa più diversa... Secondo me fare sempre il GFV… -

Ultime Notizie dalla rete : GfVip più