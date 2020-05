Fase 2, in Abruzzo un’ordinanza contraddice l’altra. I sovranisti varano sei provvedimenti e creano il caos in Regione (Di martedì 5 maggio 2020) Da Regione dei parchi a jungla delle ordinanze, in Abruzzo la confusione regna sovrana nella Fase2 della pandemia Covid19. Tanti provvedimenti in contrasto tra loro che rallentano persino la riapertura del più grande cantiere d’Europa, all’Aquila, rinviata anche a causa delle ingarbugliate disposizioni sovraniste. “è inaccettabile che il centrodestra, alla guida di Regione e Comuni, si affidi esclusivamente alla capacità di discernimento delle persone già in difficoltà per il numero elevato di ordinanze in contrasto”, sostiene il Movimento 5 Stelle abruzzese commentando le 6 ordinanze, definite “disordinanze”, prodotte i questi giorni dalla giunta sovranista, guidata dal governatore Marco Marsilio. “La n.50 circolava su WhatsApp in una versione diversa da quella pubblicata – spiega il capogruppo M5S in ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - Fase 2 Abruzzo consentiti spostamenti in seconde case in regione solo per manutenzione

