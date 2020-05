Erri De Luca boccia De Luca: «Le sue guapperie sono come quelle dei guappi del Nord» (Di martedì 5 maggio 2020) Il Mattino intervista Erri De Luca. Lo scrittore si dice preoccupato dalla questione sociale che può esplodere dopo la pandemia. «L’esplosione delle disparità. Finché si era tutti in casa, tutti uguali nella ristrettezza, il sentimento di condivisione ci ha tenuti uniti. Ora le diversificazioni adottate, con categorie avvantaggiate e altre penalizzate, rischiano di sgretolare un tessuto sociale già fortemente provato. Occorrerà avere la massima attenzione, soprattutto per l’attività di governo questa è la prova più difficile i cui effetti si riverseranno sulla fase successiva». Sul dibattito sulle restrizioni alle libertà individuali si schiera dalla parte di chi dice che non c’è stata alcuna lesione. «Questo stato di eccezione è stato accettato e condiviso in nome della ... Leggi su ilnapolista Luca Varani il terribile delitto - chi è? Una vita segreta

Erri De Luca: «Gli anziani hanno pagato il prezzo più alto perché li consideriamo scarti»

«La sofferenza enorme che ha toccato soprattutto le regioni del nord è stata condivisa da tutti gli italiani”. Le parole di Feltri sulla presunta “inferiorità dei meridionali”? È stata una dichiarazio ...

