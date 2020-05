Cani, tolettatura ok. Pesca sportiva libera, quella amatoriale solo di mattina (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArrivano, dalla Regione Campania, tre importanti chiarimenti sulle aperture in merito a animali d’affezione, Pesca sportiva e altre attività amatoriali. Argomenti molto cari ai salernitani che, sia con gli animali domestici che con il mare hanno un rapporto, spesso, simbiotico. La Regione: “Tenuto conto che sono pervenuti numerosi quesiti concernenti la possibilità di svolgimento di alcune attività quali la Pesca sportiva e amatoriale, l’addestramento dei Cani e la tolettatura degli animali domestici, si ritiene necessario chiarire: Animali domestici – Si raccomanda per le attività di tolettatura, cura e igiene degli animali di affezione la prenotazione e, ove possibile, la modalità ‘consegna animale-tolettatura-ritiro animale’ per evitare la permanenza di persone nei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArrivano, dalla Regione Campania, tre importanti chiarimenti sulle aperture in merito a animali d’affezione,e altre attività amatoriali. Argomenti molto cari ai salernitani che, sia con gli animali domestici che con il mare hanno un rapporto, spesso, simbiotico. La Regione: “Tenuto conto che sono pervenuti numerosi quesiti concernenti la possibilità di svolgimento di alcune attività quali la, l’addestramento deie ladegli animali domestici, si ritiene necessario chiarire: Animali domestici – Si raccomanda per le attività di, cura e igiene degli animali di affezione la prenotazione e, ove possibile, la modalità ‘consegna animale--ritiro animale’ per evitare la permanenza di persone nei ...

