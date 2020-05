“25 anni con il mostro”. Paola Perego e il suo dolore segreto: nessuno aveva mai saputo nulla fino a oggi (Di martedì 5 maggio 2020) Paola Perego come non si è mai vista. E il ritratto che esce dal suo ultimo lavoro darà molte risposte. Risposte sul modo di affrontare la vita di Paola Perego. Sul perché di tante sue scelte, sulle sue gioie e sui dolori che hanno contribuito a formare la donna che oggi è diventata. Una posa senza veli alla quale Paola Perego non si sottrae. In sostanza, sarà una Paola Perego inedita quella che emergerà dalle pagine di ‘Dietro le quinte delle mie paure’. Si tratta del libro scritto dalla conduttrice che sarà disponibile dal 12 maggio. Il testo racconterà del problema con cui la moglie di Lucio Presta ha convissuto per parecchi anni: gli attacchi di panico. Come anticipato dalla stessa Paola non si tratta di una vera e propria autobiografia. Piuttosto di “un racconto sincero di tutti gli alti e bassi” che ha ... Leggi su caffeinamagazine Paola Perego - esce Dietro le quinte delle mie paure : “25 anni con il mostro” (Di martedì 5 maggio 2020)come non si è mai vista. E il ritratto che esce dal suo ultimo lavoro darà molte risposte. Risposte sul modo di affrontare la vita di. Sul perché di tante sue scelte, sulle sue gioie e sui dolori che hanno contribuito a formare la donna che oggi è diventata. Una posa senza veli alla qualenon si sottrae. In sostanza, sarà unainedita quella che emergerà dalle pagine di ‘Dietro le quinte delle mie paure’. Si tratta del libro scritto dalla conduttrice che sarà disponibile dal 12 maggio. Il testo racconterà del problema con cui la moglie di Lucio Presta ha convissuto per parecchi: gli attacchi di panico. Come anticipato dalla stessanon si tratta di una vera e propria autobiografia. Piuttosto di “un racconto sincero di tutti gli alti e bassi” che ha ...

