Vincenzo De Luca a Feltri: «Meridionali inferiori? Dipende da quello che decidiamo di misurare» | VIDEO (Di lunedì 4 maggio 2020) Non solo il Fazio Fratacchione. L’intervento in collegamento di Vincenzo De Luca con Che Tempo che Fa – andato in onda domenica sera su Rai 2 – ha regalato moltissime perle che rimarranno nella storia della televisione. Il Presidente della Regione Campania ha citato Naomi Campbell, filosofia varia e ha anche risposto a Vittorio Feltri dopo le polemiche per quella dichiarazione rilasciata dal direttore di Libero a Fuori dal Coro (era martedì 21 aprile) in cui ha parlato di «Meridionali inferiori». E, con il suo stile, De Luca ha voluto replicare così. LEGGI ANCHE > De Luca a Fabio Fazio: «Nonostante il suo aspetto da fratacchione, anche lei avrà affetti stabili» VIDEO «In questi giorni ho sentito cose intollerabili nei confronti dei Meridionali – ha detto Vincenzo De Luca in collegamento con ... Leggi su giornalettismo Che Tempo che Fa - Vincenzo De Luca a Fabio Fazio : “Lei ha un’immagine da fratacchione ma…”. Fiorello : “Credo di amarlo”. Ma c’è chi fa notare il significato della parola

Gli interventi del presidente Vincenzo De Luca fanno spesso discutere. Ed è successo anche questa volta