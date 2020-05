UniSannio | Come l’emergenza sanitaria sta cambiando la società

UniSannio: Come l’emergenza sanitaria sta cambiando la società (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Quattro appuntamenti con esperti di diversi settori per comprendere Come l’emergenza sta cambiando l’economia, le istituzioni e la società. In questo ciclo di incontri virtuali, svolti in diretta streaming, si intende avviare una riflessione sulle ricadute attese (economiche, istituzionali, sociali, tecnologiche, infrastrutturali, etiche) derivanti dall’inedita esperienza che stiamo vivendo e dalla straordinaria portata delle misure messe in atto. Al centro del dibattito, che vedrà coinvolti docenti dei tre Dipartimenti dell’Università degli Studi del Sannio, oltre a tecnici ed esperti rappresentanti delle istituzioni, il tema delle nuove forme dei servizi di giustizia e sanità, della domanda di istituzioni di qualità capaci di gestire il cambiamento che si renderà necessario ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Quattro appuntamenti con esperti di diversi settori per comprenderel’emergenza stal’economia, le istituzioni e la società. In questo ciclo di incontri virtuali, svolti in diretta streaming, si intende avviare una riflessione sulle ricadute attese (economiche, istituzionali, sociali, tecnologiche, infrastrutturali, etiche) derivanti dall’inedita esperienza che stiamo vivendo e dalla straordinaria portata delle misure messe in atto. Al centro del dibattito, che vedrà coinvolti docenti dei tre Dipartimenti dell’Università degli Studi del Sannio, oltre a tecnici ed esperti rappresentanti delle istituzioni, il tema delle nuove forme dei servizi di giustizia e sanità, della domanda di istituzioni di qualità capaci di gestire il cambiamento che si renderà necessario ...

GerardoCanfora : RT @UstaUnisannio: A partire da mercoledì 6 Maggio #UNISANNIO lancia quattro appuntamenti con esperti di diversi settori per comprendere co… - UstaUnisannio : A partire da mercoledì 6 Maggio #UNISANNIO lancia quattro appuntamenti con esperti di diversi settori per comprende… - Samu_pgl : RT @UstaUnisannio: Parte il 4 maggio il ciclo di seminari di orientamento in streaming sul canale Facebook Unisannio. Il ciclo è pensato… - iesterg : RT @UstaUnisannio: Parte il 4 maggio il ciclo di seminari di orientamento in streaming sul canale Facebook Unisannio. Il ciclo è pensato… - Lerina06770203 : RT @UstaUnisannio: Parte il 4 maggio il ciclo di seminari di orientamento in streaming sul canale Facebook Unisannio. Il ciclo è pensato… -

Ultime Notizie dalla rete : UniSannio Come UniSannio: Come l'emergenza sanitaria sta cambiando la società anteprima24.it Coronavirus. Benevento. Mastella incontra rappresentanza parrucchieri - I AM CALCIO ITALIA

Il sindaco Clemente Mastella stamani ha avuto un proficuo, cordiale e fattivo confronto in videoconferenza con una rappresentanza di parrucchieri, barbieri e titolari di saloni estetici della città. N ...

Coronavirus, Mantovani: Cida: “Maratona dei manager seguita da 124mila persone”

Roma (Adnkronos/Labitalia) – È terminata alle 2.44 di notte e ben 123.702 persone si sono collegate nelle oltre 17 ore di durata della ‘Maratona con i manager’ sulla piattaforma . Un successo oltre og ...

Il sindaco Clemente Mastella stamani ha avuto un proficuo, cordiale e fattivo confronto in videoconferenza con una rappresentanza di parrucchieri, barbieri e titolari di saloni estetici della città. N ...Roma (Adnkronos/Labitalia) – È terminata alle 2.44 di notte e ben 123.702 persone si sono collegate nelle oltre 17 ore di durata della ‘Maratona con i manager’ sulla piattaforma . Un successo oltre og ...