Tare | “La decisione di fermare il Campionato non spetta al Ministro”

Leggi su zon

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ospite di Sky Calcio Club il ds della Lazio Igli: “Mercoledì ripartiamo, finire questosarebbe una grande esperienza per quello successivo” Dopo aver attaccato il Governo per la mancata ripresa degli allenamenti, Iglitorna a parlare, questa volta con toni più leggeri. Ospite di Sky Calcio Club, il ds della Lazio ha spiegato i piani dei biancocelesti per la ripresa degli allenamenti individuali. “Ripartiremo mercoledì, ma appena avvieremo i test sierologici capiremo se potremo anticipare questa data per la ripresa. L’ordinanza del Viminale sull’ok agli allenamenti individuali ci ha colto in controtempo. La Lazio è la prima società in assoluto ad aver smesso di giocare e allenarsi per questa pandemia. Siamo stati tra le poche squadre in Italia a rispetogni ordinanza del governo ...