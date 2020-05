Preparatore Rongoni | «Servono 4 settimane di allenamenti Importante la mente»

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ilatletico del Lione Paoloparla dei rischi e della ripartenza degli. Le sue parole Paolo, attualeatletico del Lione (ed ex di Lazio, Roma e Marsiglia) che ad agosto affronterà di nuovo la Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sulla ripresa degli. Ecco le sue parole. RIPRESA– «Almeno tre, forse anche quattro – dice–. I primi 15 giorni saranno diindividuali, poiun paio didi sedute collettive. Il problema più grande è ricostruire l’aspetto metabolico, seguendo anche il lato psicologico. Attenzione anche agli infortuni muscolari». VISTA JUVE – «Noi del Lione ci stiamo allenando, poi daremo forse un po’ di vacanza per riprendere in vista della Champions. Il ...

