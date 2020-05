La testa di Bonafede è nel cesto, ma il Terrore continua (Di lunedì 4 maggio 2020) Che me-ra-vi-glio-sa rappresentazione della Giustizia quella che si è via via dipanata ieri sera nel covo dei sanculotti dove da anni si celebra il regime del Terrore (Non è l’Arena La7, ndr). Nel corso della trasmissione irrompe d’improvviso per telefono l’eroe antimafia, il pluridecorato da cento cittadinanze onorarie Pm Antimafia Nino Di Matteo, e racconta stupefacenti “fatti”. Non interpretazioni, non percezioni, ma pesanti fatti, sottolinea, come mille volte ha fatto nei processi raccogliendo la voce dei pentiti – e anzi per essere più convincente ancora ne adotta la cadenza Il Fatto: egli fu telefonicamente invitato dal ministro grillino della Giustizia Bonafede, appena questi si insediò a via Arenula nel 2018, a scegliere fra due prestigiosi incarichi al servizio del paese: o capo del Dipartimento Affari ... Leggi su linkiesta Caso Di Matteo - il centro-destra chiede la testa di Bonafede

